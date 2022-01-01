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تشافي يتدخل شخصيًا لحسم صفقة مهمة لبرشلونة

الأربعاء 02 مارس 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يتدخل شخصيًا لحسم صفقة مهمة لبرشلونة



وكالات / سما /

أفاد تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تدخل بنفسه في ملف التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان.

 

وارتبط اسم كيسي بالانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ميلان.

 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي تواصل بنفسه مع كيسي، لإقناعه بالانضمام إلى برشلونة، في الصيف المقبل.

 

وأضافت الصحيفة، أن تشافي نقل لكيسي رغبته في ضمه إلى مشروعه الجديد في برشلونة، كما شرح له خطته لهذا المشروع، والتي تعتمد على وجود لاعب بإمكانيات نجم ميلان.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كيسي أبدى سعادته بمكالمة تشافي، ونقل له إعجابه بتجربته مع برشلونة، وأكد له أنه متحمس للعب تحت قيادته في كامب نو.

 

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، خلال الأيام الماضية، اقتراب برشلونة من حسم صفقة كيسي، خاصة بعدما أغلق اللاعب الباب أمام التجديد لميلان.

#برشلونة #تشافي هيرنانديز

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