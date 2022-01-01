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مانشستر يونايتد يحسم مستقبل رالف رانجنيك

الأربعاء 02 مارس 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يحسم مستقبل رالف رانجنيك



وكالات / سما /

أكد جون مورتوج مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد بأنه تم البدء في عملية البحث عن مدير فني جديد ليتواجد بشكلٍ دائم في الدكة الفنية للفريق بدلاً من رالف رانجنيك.

من المُقرر أن يتحول الألماني رالف رانجنيك من مدرب إلى دور استشاري داخل النادي في نهاية الموسم بغض النظر عن النتائج.

وقال جون مورتوج في تصريحاته الأخيرة : “نحن نعلم أهمية الاتساق والاستمرارية لأننا نسعى جاهدين لتحقيق المركز الرابع هذا الموسم، ومع ذلك أؤكد أن الهدف النهائي هو عودة مانشستر يونايتد للتنافس على الألقاب الكبرى”.

استطرد: “نحن الآن نجري عملية شاملة لأجل تعيين مدير فني جديد في الصيف، وذلك بهدف إعادتنا إلى التحدي على الألقاب المحلية والأوروبية”.

واصل: “في حين أن هناك إمكانية للتحسن والتقدم فإننا نشعر بأن لدينا الآن الهياكل المناسبة للنجاح على المدى الطويل وسنواصل العمل والاستثمار لتحقيق ذلك”.

يحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، لكن يأتي خلفه أرسنال بـ45 نقطة مع 3 مباريات مؤجلة وهذا يعني أن فرص الاحتفاظ بالمركز الرابع لن تكون سهلة أو كبيرة إطلاقاً.

#رالف رانجنيك #مانشستر يونايتد

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