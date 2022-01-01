مانشستر سيتي يتجاوز عقبة بيتربورو في كأس الاتحاد بثنائية

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تجاوز عقبة فريق بيتربورو المغمور في الجولة الخامسة من مُسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بهدفين دون رد.

وأقيمت المُباراة على أرض ملعب بيتربورو الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، وانتظر لاعبو السيتي حتى الدقيقة 60 لتسجيل الهدف الأول الذي جاء عن طريق النجم الجزائري الدولي رياض محرز في الدقيقة 60 بعد أن راوغ وسدد في الزاوية البعيدة على طريقته الخاصة.

وتمكن النجم جاك جريليش من تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 67 من اللقاء، وذلك بعد تمريرة بينية رائعة من النجم فيل فودين، استغلها جريليش الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في مرمى أصحاب الأرض.

وشهدت المُباراة لفتة راقية من نجوم مانشستر سيتي تجاه زميلهم الأوكراني أوليكساندر زينشينكو الذي حمل شارة القائد في المُباراة وذلك للتعبير عن التضامن معه في ظل ظروف الحرب التي تعيشها بلاده، ودخل زينشينكو حاملاً علم أوكرانيا برفقة قائد فريق بيتربورو، وسط تحية جميع من في الملعب.