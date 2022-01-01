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لهذا السبب ..مواجهة حادة وغير عادية في الكنيست الإسرائيلي

الأربعاء 02 مارس 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب ..مواجهة حادة وغير عادية في الكنيست الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

شهدت الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مواجهة حادة وغير عادية كما وصفها موقع “واي نت” العبري، بين أعضاء من حزب “الصهيونية الدينية” ورئيس الكنيست ميكي ليفي.

وبحسب الموقع، فإن المواجهة اللفظية التي كادت أن تتطور إلى مشادة جسدية، وقعت “بسبب اعتقال طلبة من المدرسة الدينية في “حومش” هذا الصباح من قبل الشرطة الإسرائيلية على خلفية قيامهم بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين”.

وقرر ليفي إخراج سمحا روتمان وأوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية” من قاعة الجلسة بعد الصراخ الشديد من قبلهما، وعند محاولة إخراجهما دفع أحدهما حارس أمن وسقط على الأرض.

وقال روتمان لرئيس الكنيست “أنت وقح، لقد فقدت عقلك، أنت مجنون، ولن تهددني”.

ووقعت المواجهة خلال تصويت الكنيست على مشروع قانون لتقييد مدة رئيس الوزراء بثماني سنوات فقط، حيث حاولت المعارضة استغلال عدم وجود رئيس الحكومة نفتالي بينيت في الجلسة ولقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتز وعدم وجود أغلبية لتمريره، ومحاولة تحويله إلى تصويت لحجب الثقة عن الحكومة، إلا أن جدعون ساعر وزير القضاء سحب مقترحه وأجله للأسبوع المقبل.

القدس

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