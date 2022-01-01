وزير الاقتصاد : قرارات جديدة ستنعكس على الأسعار لصالح المواطن

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، إن قرارات جديدة أقرتها الحكومة الفلسطينية ستنعكس على الأسعار لصالح المواطن.

وأوضح العسيلي في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين”، أن الحكومة قررت سلسلة من التخفيضات الضرائبية والجمركية للمستوردين وهذا سيكون له تأثير إيجابي على المواطن بتخفيض الأسعار في السوق.

وبين أن هناك قرارا فلسطينيا رسميا بضرورة تخفيض الأسعار على الجمهور الفلسطيني، وهذا شرط للتخفيضات التي سيتم إجراؤها.

وأشار إلى أن الحكومة وللشهر الثالث على التوالي تثبت أسعار المحروقات بالرغم من ارتفاعها في السوق الإسرائيلي.

ولفت العسيلي إلى أنه سيتم دعوة القطاع الخاص وكافة الاتحادات الصناعية لاجتماع يوم الأربعاء المقبل بمشاركة وزير المالية شكري بشارة في مقر وزارة الاقتصاد في رام الله