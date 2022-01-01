إعلام عبري : إسرائيل خشيت من أن يورطها مندوبها الأممي مع روسيا

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن وزير الخارجية، يائير لابيد، خفض مستوى التمثيل الإسرائيلي في النقاش الطارئ الذي تجريه الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت "مكان" أن يائير لابيد أوعز إلى نوعا فورمان، نائبة السفير الأممي، غلعاد أردان، بإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للمؤسسة الدولية، وليس السفير أردان.

ونقلت "مكان" عن مصادر سياسية أن "هناك قلقا بأن يقوم السفير أردان بإرباك إسرائيل وتوريطها مع روسيا، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة"، في حين أشارت هيئة البث إلى أن "إسرائيل أعلنت أنها ستدعم مشروع القرار الذي سيطرح لشجب روسيا".