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مسؤول إماراتي : إسرائيل ستصبح من بين أكبر 10 شركاء للإمارات

الأربعاء 02 مارس 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إماراتي : إسرائيل ستصبح من بين أكبر 10 شركاء للإمارات



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إماراتي رفيع، إن إسرائيل ستصبح من بين أكبر 10 شركاء لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد المقبل.

وقال المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: "إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فيمكن تحقيق هذا الهدف في غضون خمس سنوات أو أكثر".

ولفت بوعميم، إلى أن "الحكومتين، الإسرائيلية والإماراتية، تجريان مفاوضات متقدمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي نأمل أن تتحقق قبل الصيف".

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف، إلى زيادة في التجارة بين البلدين خلال الـ 12 شهرا القادم. وأضاف: "هذا التعاون سيشجع الشركات الإسرائيلية على التعامل مع الإمارات وتكوين تعاون في الأسواق الأخرى".

وقال: "الإمارات العربية المتحدة ليست سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة".

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