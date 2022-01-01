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أردوغان للاتحاد الأوروبي: هل ستدرجوننا على جدول أعمالكم فقط إن تعرضنا للهجوم؟

الثلاثاء 01 مارس 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان للاتحاد الأوروبي: هل ستدرجوننا على جدول أعمالكم فقط إن تعرضنا للهجوم؟



أنقرة/سما/

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتركيا على غرار أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان الأوروبيون سيدرجون بلاده على جدول الأعمال فقط، إن تعرضت للهجوم.


وقال: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين لانضمام تركيا؟ الاهتمام الذي أبديتموه بأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا، أم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرّض لهجوم من جهة ما؟".

وذكّر بأن أنقرة "لطالما أكدت أن توسيع "الناتو" سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي وما زالت تؤكد ذلك حتى اليوم"، معتبرا أنه "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين".

وناشد أردوغان روسيا وأوكرانيا "وقف إطلاق النار في أقرب وقت ومنح الفرصة للسلام العالمي"

#أردوغان #روسيا #روسيا واوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

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