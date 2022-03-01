  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في "إسرائيل": ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست" (فيديو)

الثلاثاء 01 مارس 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في "إسرائيل": ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست" (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست".


ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، عن يفغيني كورنيتشوك طلب أوكرانيا المساعدة من إسرائيل، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.

وأكدت القناة أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود.


وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".


وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.


وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.

#اسرائيل #الهولوكوست #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يواصل سحب جوزات السفر الدبلوماسية من معارضيه

"صنداي تايمز": مستقبل روسيا وبوتين يعتمد على شخص واحد ؟

السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل (فيديو)

الدفاع الروسية تستعد لتوجيه ضربات صاروخية و توجه نداء لسكان العاصمة الأوكرانية

سلاح ضد الدبابات باللغة العربية في أوكرانيا (شاهد)

لافروف يهدد: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

محدث : شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

الأخبار الرئيسية

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الثلاثاء المقبل

=

فيديو: قصف التلفزيون الأوكراني.غارات روسية وإنزال جوي في كييف

بيت

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

الخارجية: وفاة أحد مواطنينا في أوكرانيا

كفيفتات

كفيفتان فلسطينيتان ترويان تفاصيل تنكيل الاحتلال بهما

الاتصالات الفلسطينية