بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في "إسرائيل": ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست" (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست".



ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، عن يفغيني كورنيتشوك طلب أوكرانيا المساعدة من إسرائيل، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.



وأكدت القناة أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود.



وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".

שגריר אוקראינה קרא לישראלים בקול רועד: "עזרו לנו, כמו שאנחנו עזרנו ליהודים בשואה"https://t.co/sXPExTeDSY@OrRavid pic.twitter.com/SPwxYwHYvp — החדשות - N12 (@N12News) March 1, 2022



وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.



وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.