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بينيت يكشف عن سياسة "إسرائيل" تجاه الملف الروسي الأوكراني

الثلاثاء 01 مارس 2022 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يكشف عن سياسة "إسرائيل" تجاه الملف الروسي الأوكراني



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن سياسة تل أبيب تجاه الملف الروسي الأوكراني، وقال إن "إسرائيل اتخذت منذ اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا".


وقال بينيت: "عندما يصبح العالم بين عشية وضحاها كئيبا وخطيرا، يزداد الاعتراف بأهمية القوة والقوة فينا جميعا"، مشيرا إلى أنه "بعد ساعات قليلة بالطائرة من هنا، في كييف، يمر النظام العالمي باضطراب هائل".

وأكد أن "دولة "إسرائيل" اتخذت منذ اللحظة الأولى، خطا مدروسا ومسؤولا، لا يسمح لنا فقط بحماية مصالحنا، بل أيضا بالاستفادة منها"، مضيفا: "نحن أحد القلائل الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع كلا الطرفين وتقديم المساعدة عند الطلب. ونحن نساعد بهدوء".

#نفتالي بينيت #اسرائيل

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