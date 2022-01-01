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الدفاع الروسية تستعد لتوجيه ضربات صاروخية و توجه نداء لسكان العاصمة الأوكرانية

الثلاثاء 01 مارس 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية تستعد لتوجيه ضربات صاروخية و توجه نداء لسكان العاصمة الأوكرانية



كييف/سما/

أعلنت الدفاع الروسية عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وقال الناطق باسم الدفاع الروسية ايغور كاناشينكوف بأن روسيا ستضرب مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

ودعت وزارة الدفاع المواطنين المقيمين في الجوار لمغادرة منازلهم.


وأكد أنه سيتم ضرب المرافق التكنولوجية لوحدة الأمن الخاصة والمركز الرئيسي الثاني والسبعين لجهاز الأمن السياسي في كييف بأسلحة عالية الدقة.


وأشار إلى أنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا عدة مرات.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.


وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف

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