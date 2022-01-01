بعد سنوات الحرب مسرح الحمراء في دمشق يحتضن أول عرض مسرحي عربي

دمشق / سما /

تعود خشبة مسرح الحمراء في دمشق للأضواء مع بدء أول عرض مسرحي عربي بعد سنوات الحرب، تقدمه فرقة "الدن" للثقافة والفن العمانية.

ويسلط العرض المسرحي العماني "لقمة عيش" الضوء على الواقع المعاش في مختلف المجتمعات العربية، متمثلا في سعي المواطن اليومي وراء لقمة العيش

ويطرح مؤلف العمل جمال صقر والمخرج محمد سعيد الرواحي عددا من القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالزواج و الرواتب وغلاء الأسعار،ضمن قالبا كوميدي.

وأعرب رئيس فرقة الدن للثقافة والفن العمانية محمد بن سالم النبهاني عن سعادته بزيارة الفرقة لدمشق لأول مرة، بعد الحرب التي طالتها موضحاً أن العرض يوجه نقداً لطيفاً للواقع الذي يعرقل بعض الجوانب التطويرية في أي مجتمع ضمن رسالة المسرح في نشر المحبة والسلام والانفتاح على مختلف الثقافات على خشبات سورية التي ستبقى المتصدرة للدراما المسرحية العربية.

وأكدت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح أن هذا العرض المسرحي يشكل فرصة للتمازج الثقافي و العربي لتبادل الأفكار و الثقافات والخبرات.

وتوقف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد عند أهمية وجود فرقة للمسرح العماني في دمشق في إشارة إلى عودة العروض المسرحية العربية إلى خشباتنا التي كانت قبلة المسرحيين العرب والعلامة الفارقة في كل ملتقياتهم مشيراً إلى أن فرقة الدن قدمت عرضاً رشيقاً تميز بسلاسة في إيصال الفكرة حمل فكرة حياتية مهمة حققت المعادلة التي يبحث عنها المسرحيون وهي المتعة والفائدة.

وشارك أعضاء الفرقة المسرحية متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل زيارتهم إلى العاصمة دمشق، وأجواء اليوم الأول من العرض المسرحي.