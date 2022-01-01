الرموش الاصطناعية قد تؤدي إلى فقدان البصر

وكالات / سما /

الرموش الاصطناعية باتت رائجة على نحو كبير، وتقبل عليها الإناث من أجل إعطاء نظرة جذابة للعينين. ولكن هذه الرموش قد تتسبب بضرر للعين. اكتشفي في الموضوع الآتي هذا الضرر:

جمال الرموش الطويلة لا يُضاهى حتماً، ولكن طولها المفرط قد يؤدي إلى مشاكل صحية في العين، فما هذه المشاكل الصحية؟ وما النصائح لتجنّب ذلك؟

كشف باحثون أن إطالة الرموش قد يؤثر على صحة العين. وحول ذلك قال الدكتور غوليرمو أمادور، من مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا، في مدينة أتلانتا الأمريكية، إن تغيير طول رموش العين، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة فيها، وقد يتسبب في جفافها.

تجارب على الحيوانات

سبق للدكتور أمادور أن أجرى وفريقه أبحاثاً على عينات من رموش 22 نوعاً من حيوانات من فئة الثدييات، منها القنفذ والزرافة، وتوصلوا إلى نتيجة "أن رموش العين لدى كافة هذه الحيوانات لها نفس الأبعاد الهندسية وطولها هو ثلث عرض العين لدى الحيوان".

وتعمل رموش هذه الحيوانات كغطاء يحمي العين. وكلما طالت الرموش، زاد امتدادها مع التيارات الهوائية، ما يجعل العين عرضة للهواء على نحو مباشر.

وقد أظهرت الدراسة التي تمَّ نشرها في "جورنال أوف ذا ريال سوسايتي إنتيرفيس"، أنَّ التيارات الهوائية المتجهة مباشرة نحو العين تؤدي إلى انخفاض تركيز الدموع، وبالتالي جفاف العين.

ويرى الدكتور أمادور أن حجم أعضاء الجسم عموماً متصل بعملها، وأن أي تغيير يطرأ على أحجامها سيؤثر على وظيفتها.

مضاعفات جفاف العين

جفاف العين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات، وهي:

- عدوى العين: حيث تحافظ الدموع على سلامة سطح العين من العدوى. وقد يزيد خطر الإصابة بعدوى العين في حالة عدم إفراز العين لكمية كافية من الدموع.

- تلف سطح العين: قد يؤدي جفاف العين الشديد إلى التهاب العين، وتآكل سطح القرنية وتقرحها، وفقدان البصر في حالة عدم العلاج.

- تدني نوعية الحياة: يؤدي جفاف العين إلى صعوبة أداء الأنشطة اليومية، مثل القراءة وغيرها.

حلول لتطويل الرموش الطبيعية

مما تقدم، ولتجنّب المضاعفات السلبية على صحة العين، ينصح الخبراء باستبدال الرموش الاصطناعية، باعتماد وصفات طبيعية تساعد على تطويل وتقوية الرموش الحقيقية.

وفي هذا الإطار، يعتبر زيت الزيتون رائعاً، بفضل احتوائه على المركب الفينولي "أوليوروبين" الذي يزيد من نمو الشعر، مما قد يساهم في إطالة رموش العين الطبيعية.

كل ما عليك فعله هو وضع 4 قطرات من زيت الزيتون على قطعتين من القطن، وتطبيقها على الرموش العلوية والسفلية لمدة 5-10 دقائق. ثمّ غسل الرموش بالماء الفاتر للتخلص من الزيت الذي يمكن أن يسبب الإزعاج.