بالفيديو: صاروخ وكرة لهب عملاقة .. قصف روسي "مرعب" على مدينة خاركيف

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفا روسيا "مخيفا" على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وكتب الجيش على صفحته بموقع "تويتر": "خاركيف. الأول من مارس 2022 الثامنة صباحا. إطلاق الصواريخ من المحليت الروس ضد المدنيين".

ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه التُقط بمنطقة سومسكا في خاركيف، سقوط صاروخ على سيارات متحركة بشكل مباشر.

وقال أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD