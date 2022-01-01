  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار زيلينسكي: أوكرانياف تتفهم موقف إسرائيل الصعب

الثلاثاء 01 مارس 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار زيلينسكي: أوكرانياف تتفهم موقف إسرائيل الصعب



القدس المحتلة / سما /

أفاد مستشار كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن "كييف تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني" من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قال المستشار أوليكسي أريستوفيتش: "الجميع في أوكرانيا يدركون أن إسرائيل من الصعب عليها اتخاذ موقف لا لبس فيه بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط".

وأضاف أريستوفيتش: "إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أدانت العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا في أراضي أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء موجز عقده: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".

الأكثر قراءة اليوم

لمدة 5 ساعات..هذا ما انتهت اليه المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا

صحيفة: الرئيس عباس يواصل سحب جوزات السفر الدبلوماسية من معارضيه

"صنداي تايمز": مستقبل روسيا وبوتين يعتمد على شخص واحد ؟

بوتين يعلن شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

غزة: تفاصيل جديدة خاصة بتصاريح العمل والتجار بالداخل

هآرتس للغرب: عقوبات ستهز روسيا ؟! أضحكتمونا.. هل بحثتم في أرقام بوتين ؟

السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل (فيديو)

الأخبار الرئيسية

لافروف يهدد: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

o

جسور ومدن إسكانية بغزة سترى النور في غضون أشهر

هل سيتم اهانة الرئيس الاسرائيلي؟ ماذا تطلب تل أبيب من أنقرة لإعادة العلاقات الدبلوماسية ؟

9 وفيات و188 إصابة جديدة بكورونا في غزة

i

مخطط لبناء مستوطنات جديدة في النقب المحتل لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا

الاتصالات الفلسطينية