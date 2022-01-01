(15) لاعباً حصيلة الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية في غزة

غزة / سما /

تحاول أندية غزة استغلال الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق بداية مرحلة الإياب من بطولات الدوري التي تنطلق السبت القادم الخامس من مارس الجاري.

وتسابقت الأندية لتسجيل اللاعبين الجدد قبل إغلاق باب القيد في لجنة شؤون اللاعبين التي حدد موعد إغلاقه اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عصراً.