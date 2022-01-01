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(15) لاعباً حصيلة الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية في غزة

الثلاثاء 01 مارس 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
(15) لاعباً حصيلة الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية في غزة



غزة / سما /

تحاول أندية غزة استغلال الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق بداية مرحلة الإياب من بطولات الدوري التي تنطلق السبت القادم الخامس من مارس الجاري.

وتسابقت الأندية لتسجيل اللاعبين الجدد قبل إغلاق باب القيد في لجنة شؤون اللاعبين التي حدد موعد إغلاقه اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عصراً.

  • الشجاعية يتعاقد مع الحارس أحمد ضهير

  • شباب خانيونس يتعاقد مع الحارس باسل الصباحين

  • الشاطئ يتعاقد مع الحراس هيثم فتيحة

  • الصداقة يتعاقد مع أحمد أبو الريش وحازم أبو شنب

  • اتحاد بيت حانون يتعاقد مع أسامة أبو قرشين

  • الأهلي الفلسطيني يستعيد المدافع أحمد نسمان

  • أهلي بيت حانون يتعاقد مع (3) لاعبين هم: فادي أبو حصيرة ومدحت السيد و طارق مسعود.

  • أهلي النصيرات يتعاقد مع المدافع إياد النبريص والمهاجم إبراهيم أبو سيف.

  • التفاح يتعاقد مع الحارس أحمد عليان

  • الجلاء يتعاقد مع اللاعب مصطفى جحجوح

  • خدمات خانيونس يتعاقد مع خالد عياش

#غزة #الانتقالات الشتوية #دوري الممتازة

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