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نصر الله: واشنطن مسؤولة عما يجري في أوكرانيا ومواقف الغرب تظهر ازدواجية المعايير

الثلاثاء 01 مارس 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: واشنطن مسؤولة عما يجري في أوكرانيا ومواقف الغرب تظهر ازدواجية المعايير



وكالات - سما-

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنّ الدول الغربية “تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر”.
وأشار السيد نصر الله إلى أنّ مواقف الغرب حالياً تظهر “ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأميركية”.
وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ العالم اليوم “لا يحترم إلا الأقوياء”، وهو “يصمت أمام الارتكابات الأميركية”، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني.
وأضاف: “أميركا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها، وآخرها قيام بايدن بسرقة أموال الشعب الأفغاني. البنك المركزي الأفغاني لديه في أميركا 7 مليارات دولار، اتخذ بايدن قراراً بتقسيمها ووهب نصفها لضحايا 11 أيلول/سبتمبر”.
وتابع: “الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه”، موضحاً أنّ واشنطن “فعلت كل شيء لتنفيذ السيناريو الحالي، وهي من تضع شروطاً لتعقيد الموقف”.
ورأى السيد نصر الله أنّ ما يجري “درس وعبرة لمن يثق ويعوّل ويراهن على أميركا، وعلينا أن نعلم أنّ المأساة القائمة الآن تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية”.

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