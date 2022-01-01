كيف يستعد أنشيلوتي لمباراة باريس سان جيرمان؟

وكالات / سما /

بدأ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، استعداداته للقمة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 9 مارس/آذار المقبل، بعد انتهاء الذهاب بفوز الفريق الباريسي على أرضه (1-0).

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية إن أنشيلوتي سيلجأ للمداورة في المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد بالجولة 27 من الدوري الإسباني، قبل 4 أيام من مواجهة سان جيرمان.

ويسعى المدرب الإيطالي لإراحة العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد وتجنب تعرضهم للإصابة قبل المباراة المصيرية أمام باريس.

وكان أنشيلوتي واجه انتقادات قوية مؤخرا بسبب قلة المداورة بين اللاعبين والاعتماد المبالغ فيه على العناصر الأساسي.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن أنشيلوتي استقر على الاعتماد على فيدريكو فالفيردي في التشكيل الأساسي أمام باريس سان جيرمان بدلا من كاسيميرو الموقوف

فيما سيلعب ناتشو في مركز الظهير الأيسر بدلا من فيرلاند ميندي.