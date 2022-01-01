خدمات النصيرات يتوج بطلاً لكأس كرة اليد

غزة / سما /

توج فريق خدمات النصيرات بطلاً لكأس جوال لكرة اليد "الراحل عون الصواف"، عقب فوزه الصعب على جمعية الصلاح بنتيجة (27/29)، في اللقاء النهائي، الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل غرب غزة.

وجاء تفوق النصيرات في المباراة النهائية، عقب لقاء ماراثوني ومثير مع لاعبي الصلاح، إذ نجح لاعبي النصيرات في إنهاء الشوط الأول لصالحهم بنتيجة (10/15)، وسط تألق واضح من نجمي الفريق عبد القادر الغصين، والحارس محمود المبحوح.

وفي الشوط الثاني، اختلفت الأمور واشتعلت المباراة، عقب العودة القوية للاعبي الصلاح، الذين حاولوا كثيراً تعديل النتيجة، إلا أن التألق الواضح لنجم النصيرات الحارس محمود المبحوح، حرم الصلاح من العودة وقلب النتيجة، رغم فوز الفريق في هذا الشوط بنتيجة (14/17).

أدار اللقاء تحكيمياً: إياد برهوم، وعلي أبو طه، ومسجل مصطفى الحنجوري، وميقاتي أحمد بدوان.