برشلونة يقدم عرضه الأول للتعاقد مع كيسي نجم ميلان

وكالات / سما /

قرر برشلونة تقديم عرضه الأول من أجل التعاقد مع فرانك كيسي نجم ميلان، وذلك خلال فتر الانتقالات الصيفية القادمة، مستغلاً أن عقد اللاعب شارف على الانتهاء.

وفشل ميلان في إقناع كيسي بتجديد عقده بسبب وجود خلافات على البنود المالية، وفي حال استمر الحال على هذا النحو، فإنه سيرحل بصفقة مجانية عن النادي عقب نهاية الموسم.

وهناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع كيسي بالمجان، مثل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن يبقى برشلونة الأكثر رغبة بضمه في ظل حاجته لتدعيم خط الوسط بلاعب قوي على الصعيد البدني.

وأكد الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت جيانلوكا دي مارزيو على أن برشلونة قدم عرضه الأول لإقناع فرانك كيسي بالانضمام إلى صفوفه.

وعرض برشلونة على نجم ميلان راتباً سنوياً يبلغ 6.5 مليون يورو، وهو أقل بـ500 ألف من الراتب الذي طلبه اللاعب ليوافق على تجديد عقده مع ميلان.

وكان ميلان قد عرض على كيسي 5 ملايين يورو سنوياً، لكنه رفض هذا العرض لأنه يريد الحصول على 7 ملايين.