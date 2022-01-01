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أرسنال يرمي طوق النجاة لغريق ريال مدريد

الثلاثاء 01 مارس 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يرمي طوق النجاة لغريق ريال مدريد



وكالات / سما /

يرمي نادي أرسنال الإنجليزي طوق النجاة لغريق ريال مدريد الإسباني في محاولة لإنقاذ مسيرته الكروية في الفترة المقبلة، في ظل عدم ظهور اللاعب بالمستوى المتوقع بقمصان الميرينجي.

ويرصد رادار النادي الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي تربطه عقدة تقارير بمفارقة النادي الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعاني اللاعب من كثرة الجلوس على مقاعد بدلاء كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.

ويرتبط اللاعب، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، مع ريال مدريد بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2025، لكن ظهور اللاعب بمستوى باهت مع اللوس بلانكوس جعل الإدارة تفكر في الاستغناء عن خدماته، خاصةً أن التعاقد معه كلف خزينة النادي نحو 60 مليون يورو.

وبالرغم من مردود يوفيتش الهزيل مع ريال مدريد إلا أن هناك عدة أندية مهتمة بالحصول على توقيعه، بجانب أرسنال، حيث يتواجد الصربي في مدار فيورنتينا وأتالانتا الإيطاليين.

ويتحمس الجانرز لفكرة ضم يوفيتش في الميركاتو الصيفي لترميم هجوم الفريق بأفضل شكل ممكن من أجل المشاركة بشكل قوي في استحقاقات الموسم المقبل ومن بينها دوري ابطال أوروبا.

#أرسنال #ريال مدريد #لوكا يوفيتش

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