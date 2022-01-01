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اسرائيل: ارتفاع كبير في تصدير المحاصيل الزراعية والاسماك من قطاع غزة

الثلاثاء 01 مارس 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: ارتفاع كبير في تصدير المحاصيل الزراعية والاسماك من قطاع غزة



غزة/ سما /

 رصدت اسرائيل خلال الشهرين الماضيين، ارتفاعاً كبيراً تجاوز ال 140% في تسويق المحاصيل الزراعية من قطاع غزة إلى اسرائيل والضفة الغربية مقارنةً مع نفس الشهرين من العام الماضي.

ووفقا للمواقع العبربة فانه تم نقل أكثر من 17 ألف طن من المحاصيل الزراعية من أراضي القطاع إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد فرع صيد الأسماك هو الآخر كذلك قفزة في التسويق - حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 100% في التصدير من القطاع في شهر فبراير، مقارنةً مع نفس الشهر من العام الماضي.

ونقلت القناة السابعة عن مسؤول ونقلت المواقع العبرية عن مسؤول الزراعة في مكتب التنسيق والارتباط الاسرائيلي مع غزة رفيف ليفي قوله: "نشهد في العام 2022 إرتفاعًا حادًا في تسويق المحاصيل الزراعية من القطاع، ويأتي كل ذلك استمرارًا للاتجاه الإيجابي في تصدير المحاصيل الزراعية من القطاع على مدار الأشهر الأخيرة. يُعتبر فرعا الزراعة وصيد الأسماك مقومًا أساسيًا من مقومات الاقتصاد في القطاع، هذا الزخم يمكن أن يستمر طالما يتم الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".

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