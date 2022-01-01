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ثالث صفقات الشجاعية في الانتقالات الشتوية

الثلاثاء 01 مارس 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثالث صفقات الشجاعية في الانتقالات الشتوية



رام الله / سما /

واصل نادي اتحاد الشجاعية حراكه في الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لخوض مرحلة الإياب من الدوري الممتاز الذي يتصدره برصيد (23) نقطة.

وتعاقد الشجاعية مع الحارس أحمد ضهير ليكون بديلاً للحارس أحمد الجرو وتعويض غياب الحارس معتز المشهراوي بسبب الإصابة التي قد تبعده شهر عن الملاعب.

ويعتبر ضهير ثالث اللاعبين المنضمين للشجاعية في الانتقالات الشتوية بعد استعادة المهاجم أحمد عابد والمدافع فضل قنيطة.

ويسعى الشجاعية لسد جميع الثغرات في الفريق لضمان الظهور بأداء ونتائج قوية تؤهل الفريق لمواصلة مشواره والوصول لمنصات التتويج. 

#الانتقالات الشتوية #اتحاد الشجاعية

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