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جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها

الثلاثاء 01 مارس 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها



وكالات - سما-


أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أن "أمريكا تقوم بحملة إعلامية غربية كبيرة ضد روسيا، وتبتزها بتأجيج الأوضاع عسكريا وسياسيا من خلال التدخلات إلى جانب حكومة كييف".
وأضاف قرداحي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، أن "أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد أسلوب الحرب، الذي اتبعته في سوريا، ضد موسكو الآن، حيث أن هذه المؤامرة طُبخت في مطبخ يشبه مطبخ "الربيع العربي".
[المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022]
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وأشار في تعليقه على سرديات الغرب للعملية الروسية في أوكرانيا، إلى أن موسكو تتعمد تغييب وجهة نظرها عن الإعلام والعمل بالتقيّة مع الشعب الأوكراني حتى في العمليات العسكريّة بُغية عدم التجريح والإساءة.
وقال إن "الشّعبيين الروسي والأوكراني حال واحد، هذه حقيقة تاريخيّة لا يمكن تجاهلها".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
 

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