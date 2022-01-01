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مخطط لبناء مستوطنات جديدة في النقب المحتل لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا

الثلاثاء 01 مارس 2022 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط لبناء مستوطنات جديدة في النقب المحتل لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

 أعلن قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية عن أنه بدء تحركًا لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.

وكشف رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية يشاي ميرلنغ: أنه وضع قبل أسابيع قبل بدء الحرب الروسية الاوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل.

 وقال إنه عرض خطة الطوارئ على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية لإسرائيل، يعقوب حاجويل.

وتتضمن الخطة مباني سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 55 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد.

وبحسب خطة الطوارئ، ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.

#يهود اوكرانيا #النقب #الحرب الروسية الاوكرانية

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