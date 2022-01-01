سلاح ضد الدبابات باللغة العربية في أوكرانيا (شاهد)

وكالات

بثت صفحات أوكرانية، لقطات لشاشة سلاح مضاد للدبابات، بعد استهداف آلية روسية وتدميرها، لكن اللافت كان ظهور البيانات على الشاشة باللغة العربية.



وقالت الصفحة، إن قوات الدفاع الأوكرانية استخدمت السلاح، وأصابت دبابة روسية، لكنها كانت على عجلة من أمرها لدرجة أنها لم تغير لوحة البيانات على السلاح من اللغة العربية، وقامت باستخدامه على الفور.



وبالبحث عن أصل الصورة، تبين أنها تعود للسلاح المضاد للدبابات من نوع "كورسار"، وهو من تصميم وتصنيع مكتب كييف للتصاميم الحكومية في أوكرانيا.

وكشفت الشركة المصنعة للسلاح، عبر صفحتها على فيسبوك، قامت بتجهيز الأسلحة المعدة للخارج، إلى القوات الأوكرانية من أجل استخدامها في صد الغزو الروسي لأراضيها لكنها لم تكشف عن الوجهة التي ستذهب إليها.



وأضافت أن الكميات المصدرة من الأسلحة، وهي بالعشرات، من طرازي "كورسار" و"سكيف" والتي كان من المفترض وصولها إلى قوات أجنبية، أستخدمت بنجاح من قبل القوات الأوكرانية.



وقالت الشركة المصنعة للسلاح، إن المشغل له لم يكن مضطرا لتبديل واجهة اللغة العربية، مضيفة أنه "لتغيير واجهة الإصدار يكفي الضغط على الزر السفلي 4 مرات قبل تشغيل الطاقة للسلاح".