بولندا تستقبل لاجئي أوكرانيا .. وترفض العرب والأفارقة (شاهد)

وكالات

تفتح بولندا أبوابها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، في حين ترفض استقبال الأجانب المقيمين في أوكرانيا. بحسب شهادات لنشطاء على الحدود.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منع السلطات البولندية للعرب والأفارقة المقيمين في أوكرانيا من دخول أراضيها، مقابل قبول الأوكرانيين.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بخصوص فرض بولندا مقابلا ماديا للتذاكر في محطات القطارات الحدودية بالنسبة للأفارقة المقيمين في أوكرانيا، مقابل توفيرها بالمجان للأوكرانيين، ما أثار موجة انتقادات.

كما أظهر مقطع فيديو آخر اعتداء القوات البولندية على طلاب من الهند عندما كانوا يحاولون دخول بولندا هربا من القصف الروسي لأوكرنيا.

شهادة شاب مغربي تكشف وجها آخر للعنصرية المقيتة والمعاناة التي يكابدها العرب والأفارقة الفارون من الحرب عند الحدود بين #أوكرانيا و بولندا. pic.twitter.com/HAE1XhZeOY — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) February 27, 2022

وفي أوكرانيا، أظهر مقطع فيديو منع القوات الأوكرانية السود من ركوب القطارات للهروب من الحرب الدائرة في البلاد، مقابل تخصيصها للمواطنين المحليين.



والجمعة، أعلن نائب وزير الداخلية البولندي بافيل أسيفرناكر أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا.



وذكرت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك لاجئين ينتظرون لساعات على الجانب الأوكراني من معبر ميديكا-شيهاني الحدودي، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يسعون أيضا إلى عبور الحدود سيرا على الأقدام.