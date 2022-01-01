الحشد الاكبر منذ بدء الحرب ..رتل عسكري روسي بطول 60 كم يتحرك باتجاه كييف

وكالات - سما-

أظهرت صور بالأقمار الصناعية من شركة "ماكسار" قافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 60 كيلومترا تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السادس.

ونشرت الشركة ومقرها أميركا، صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية الجديدة، أظهرت القافلة العسكرية الروسية، بالقرب من منطقة إيفانكيف، التي تبعد حوالي 40 ميلا أي ما يعادل 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة الأوكرانية. وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل "يمتدّ من تخوم مطار أنطونوف (حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك" في الشمال.

ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا يشهد مطار أنطونوف معارك ضارية إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الاستراتيجية والتي تسهّل عليها كثيراً السيطرة على كييف.

وأوضحت "ماكسار" أنّ الرتل "يتألّف من مركبات جزء منها يسير بعيداً بعض الشيء عن بعضه البعض، والجزء الآخر يسير جنباً إلى جنب في صفّين أو ثلاثة صفوف متراصّة".

كما رصدت أيضاً انتشار وحدات هليكوبتر تضم قوات هجومية برية جنوب بيلاروسيا على بعد أقل من 32 كم شمال حدود أوكرانيا.

وأتت هذه التطورات بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية، إضافة إلى 6 قوافل عسكرية أوكرانية، بما فيها 31 موقع قيادة ومركز اتصالات، و81 منظومة صواريخ S-300 وBuk M-1 وOsa، و75 محطة رادار".

وأكدت أيضاً تدمير 311 دبابة وعربة مدرعة و42 طائرة ومروحية بما فيها جاثمة على مدرجاتها، و51 راجمة صواريخ، و147 مربض مدفعية على اختلافها.

أما سياسياً، فقد غادر الوفدان الروسي والأوكراني، أمس الاثنين، قاعة المفاوضات وعادا إلى بلديهما لإجراء مشاورات في عاصمة كل منهما، بعد أن اتفقا على إجراء "جولة ثانية" من المحادثات، حسب ما أعلن الاثنين الطرفان.