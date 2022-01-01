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مجلس الجامعة العربية يؤيد جهود حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا

الإثنين 28 فبراير 2022 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الجامعة العربية يؤيد جهود حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا



القاهرة/سما/

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة المهمة من العالم.

وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه غير العادي اليوم برئاسة الكويت وبطلب من مصر لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة للشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

وأبدى المجلس قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.

وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

يشار إلى أن المجلس استعرض خلال اجتماعه اليوم تطورات الموقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين، وأثره المباشر على الدول العربية.

#مجلس الجامعة العربية #أوكرانيا #روسيا

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