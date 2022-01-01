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السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل (فيديو)

الإثنين 28 فبراير 2022 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل (فيديو)



القاهرة/سما/

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن لقائه مواطنين في الشارع غاضبين من الأوضاع الاقتصادية.


وقال السيسي أثناء مشاركته في إطلاق المشروع القومي للأسرة المصرية: "بقابل ناس في الشارع تقولي أنا زعلانة منك (غاضبة)، أقولها: ليه يا ستي؟ تقولي: عندي 6 عيال أعمل إيه؟.. بتكلم جد، وبرد أقول لها أنا عندي 100 مليون أعمل إيه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".


وأضاف السيسي: "إحنا 100 مليون بقول كدا للدول اللي بتسمعنا وبيقولوا ليه مبتدوش حقوق للناس.. حقوق إيه أنا مش لاقي آكل مش عارف أعلم مش عارف أعالج مش عارف أسكن مش عارف أشغل".


وتابع السيسي: "روحوا (اذهبوا إلى) المرج والخصوص والمطرية (شرق القاهرة) وشوفوا لما بنمشي في الشارع بنلاقي إيه؟ دي بلادنا ومسؤليتنا يا كل اللي مسؤلين معايا انزلو شوفو البلد إزاي وبصو بعين حقيقية".


وأضاف: "علشان أفتح شارع بزيل 1000 بيت علشان الناس تعرف تمشي في أماكن مبيتمشيش فيها".

#مصر #السيسي #الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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