"فيفا ويويفا" يعلنان تعليق مشاركة منتخب وأندية روسيا في المسابقات الدولية

زيورخ/سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع نظيره في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي، الإثنين، عن تعليق تمثيل جميع الأندية والمنتخب الروسي، من المشاركة في كل البطولات المنضوية تحت المنظمتين.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي و"يويفا": "بعد القرارت الأولية التي اعتمدها مجلس الفيفا، واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي نصّت على اتخاذ تدابير إضافية، قرر فيفا ويويفا أن جميع الفرق الروسية، سواء منتخبات وطنية أو أندية، سيتم تعليق مشاركتها في جميع بطولاتنا حتى إشعار آخر".



وتابع البيان "تبنت هذه القرارات اليوم الإثنين، من قبل مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة التنفذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهما على التوالي أعلى هيئات صنع القرار في كلا المؤسستين بشأن مثل هذه الأمور العاجلة".



وأضاف البيان "كرة القدم موحدة هنا وبتضامن كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا. يأمل كلا الرئيسين في "فيفا" و"ويويفا"، أن يتحسّن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

ويعني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في حال استمر الاجتياح العسكري لأوكرانيا، حرمان منتخب روسيا، من المشاركة في التصفيات الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر.