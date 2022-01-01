شاهد: الرئيس الأوكراني يوقّع طلباً رسمياً للانضمام الى الاتحاد الأوروبي

كييف/سما/

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنه وقّع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت اختتم فيه الوفدان الأوكراني والروسي محادثات عند الحدود الأوكرانية على حدود بيلاروسيا.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور، بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضمّ أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول "أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهماً بالنسبة للرئيس زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحلّ"، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع. لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد.

وأشار المسؤول إلى أن أوكرانيا لديها اتفاق شراكة مع الاتحاد المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضواً كاملاً، وهو أمر تعارضه روسيا.

وأضاف المسؤول أنه لم تجرِ مناقشة عضوية أوكرانيا تفادياً لإثارة غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر الأمور. وقال "أعتقد أن من المحتمل أن يصبح هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا، وما رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي، والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والرأي العام، عاملاً يحدّد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)".