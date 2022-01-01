  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية

الإثنين 28 فبراير 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية



موسكو/سما/

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة لاحتواء الخطوات "غير الودية" التي تبنتها الولايات المتحدة والدول المنضوية تحتها.


 وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في البيان، إن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الامريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها".


وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.


وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ موضحة أنه لا يوجد ما يهدد السكان المدنيين.


وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.


وأكد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

#بوتين #كييف #روسيا واكروانيا #الحرب الروسية الاوكرانيية

الأكثر قراءة اليوم

مسيرات بيرقدار تفتك بالمدرعات الروسية في أوكرانيا (فيديوهات)

"إسرائيل" تتخذ موقفًا حاسمًا من الغزو الروسي لأوكرانيا وهذا ما طلبه بينيت من وزرائه..

بوتين يُخرج أخطر سلاح في جعبته.. ماذا تعرف عن قوات "الردع الإستراتيجية" ؟ (صور وفيديو)

روسيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها وتكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

لعائلة شملخ.. غانتس يقرر مصادرة عملات رقمية من عدة حسابات تعود لحركة حماس

أول رد من موسكو على موقف "إسرائيل" من الحرب على أوكرانيا

هآرتس: تقدر بمليارات الدولارات.. هذا ما ينعكس على"إسرائيل"جراء العقوبات ضد روسيا

الأخبار الرئيسية

يي

لمدة 5 ساعات..هذا ما انتهت اليه المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا

بوتين

بوتين يعلن شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

روسيا

هآرتس للغرب: عقوبات ستهز روسيا ؟! أضحكتمونا.. هل بحثتم في أرقام بوتين ؟

نخ

النخالة للمقاومة: كونوا على أهبة الاستعداد..

قوات

إصابات واعتقالات واعتداءات إسرائيلية بالجملة في القدس (صور وفيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية