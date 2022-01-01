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الشرطة الأوكرانية تطلق النار في الهواء على مراسل قناة "كان"

الإثنين 28 فبراير 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأوكرانية تطلق النار في الهواء على مراسل قناة "كان"



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع ynet العبري بأن الشرطة الأوكرانية قامت بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء باتجاه مراسل قناة "كان" الإسرائيلية دوف جيل هار.

وحسب الموقع فإن جيل هار الذي كان يقوم بتغطية الأحداث قرب أحد الفنادق، أطلقت الشرطة الأوكرانية طلقات تحذيرية في الهواء باتجاه جيل هار الذي رفع يديه. ثم أخرج هاتفه الخلوي بعناية وقدم بطاقته الصحفية وهو يصرخ: "تلفزيون إسرائيلي، تلفزيون إسرائيلي". وبعد ذلك مباشرة أمرته الشرطة بدخول الفندق.

وقال الصحافي الإسرائيلي: "خلال اليومين الماضيين، على الرغم من حظر التجوال، قمنا بالبث من خارج فندقنا، عند المدخل مباشرة.. مرت من قربنا سيارات الأمن وكان كل شيء على ما يرام، وبعدما انتهينا من البث بدأت في توضيب المعدات عند مدخل الفندق مباشرة"، مشيرا إلى أن "سيارة توقفت على بعد 50 مترا ونزل منها جنديان أو شرطيان مسلحان وركضا نحوي وهم يصرخون باللغة الأوكرانية. أدركت أنني الهدف عندها قمت برفع يدي في الهواء وبدأت بالصراخ: "تلفزيون إسرائيلي، تلفزيون إسرائيلي".

وأضاف: "وتابع "خرج اثنان من زملائي من الفندق وبدأ يصرخان أنه صحافي.. إلا أن أحد المسلحين الأوكرانيين استمر بالصراخ ثم أطلق النار في الهواء فوق رؤوسنا".

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