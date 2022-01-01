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الاحتلال يهدم محالًا تجارية بالرملة ويمنع أصحابها من إفراغها

الإثنين 28 فبراير 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم محالًا تجارية بالرملة ويمنع أصحابها من إفراغها



الرملة/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين محالًا تجارية في البلدة القديمة بمدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجاءت عملية الهدم في إطار الخطوات العملية لتمرير خطوط لشركة “بيزك” الإسرائيلية ولتعبيد الشارع المحاذي للمحال التجارية، ضمن مخطط للتضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وقال إبراهيم بدوية صاحب إحدى المحال التجارية إن جرافات الاحتلال هدمت 3 محال بالبلدة القديمة لتمرير خطوط شركة “بيزك” الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المحال قائمة منذ أكثر من 35 عامًا لكن الهدم طال واجهاتها.

ولم تُعطِ سلطات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية وقتًا لإزالة بضاعتهم وإنما تمت عملية الهدم فوقها، وبالتالي خسر أصحاب المحلات بضاعتهم  آلاف الشواقل عقب عملية الهدم.

#الاحتلال #الرملة

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