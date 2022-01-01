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مستشار مكتب زيلينسكي يكشف عن مطالب كييف في المحادثات مع موسكو

الإثنين 28 فبراير 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار مكتب زيلينسكي يكشف عن مطالب كييف في المحادثات مع موسكو



كييف/سما/

أفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن كييف تطالب بانسحاب جميع القوات الروسية، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم ودونباس.


وحسب موقع Strana.ua فإن أريستوفيتش قال إن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا والتي تجري اليوم على أراضي بيلاروس، يطالب بانسحاب جميع القوات الروسية من أراضي البلاد، "بما في ذلك من شبه جزيرة القرم ودونباس".

مع ذلك، شدد الأعلام الأوكراني على أن ذلك يمثل الرأي الشخصي لأريستوفيتش.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية، تم التوصل إلى اتفاق على عقدها بعد جهود وساطة حثيثة اضطلع بها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وشنت روسيا الخميس الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".

وأضاف بوتين أن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وأكدت الدفاع الروسية مرارا أن قواتها لا تقصف إلا البنية التحتية العسكرية وقوات الجيش الأوكراني، وأن السكان المدنيين غير معرضين لأي تهديد.

#كييف #أوكرانيا #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية

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