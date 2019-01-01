وفاة فتى دهسا في مفرق عرعرة النقب

النقب/سما/

توفي فتى، يبلغ 12 عاما من العمر، متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث دهس بمفرق بلدة عرعرة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:29 حول حادث دهس على شارع 25 في مفرق عرعرة النقب، وأقر الطاقم الطبي وفاة الفتى المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر المضمد طلال أبو جامع أنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا الفتى على الشارع على بعد أمتار من الحافلة وهو فاقد للوعي، إذ عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 52 شخصا، بينهم 21 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم. كما تبين أن 18 ضحية من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.