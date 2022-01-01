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ردا على إجراءات مماثلة.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

الإثنين 28 فبراير 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على إجراءات مماثلة.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة



وكالات - سما-


أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراء مماثلا بحقها، وقالت وكالة النقل الجوي الروسية اليوم إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي لشركات الدول التي أغلقت أجوائها أمامها.

وأشارت الوكالة إلى أن الحظر طال 36 دولة، وقالت: "وفقا لقواعد القانون الدولي وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية، التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في روسيا، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في 36 دولة".

وتم إغلاق المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران من الدول التالية: النمسا وألبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية والمجر (هنغاريا) وألمانيا وجبل طارق واليونان والدنمارك وجيرسي (جيرزي) وإيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.

وأشارت الوكالة إلى أنها أو وزارة الخارجية الروسية قد تصدر تصريحا استثنائيا للرحلات الجوية من هذه الدول في حالات خاصة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وذلك بعد بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وحظر الاتحاد الأوروبي أية طائرة روسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد، كما حظر على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار للطائرات.

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت البنك المركزي الروسي واحتياطياته، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على إجراء معاملات مع المركزي الروسي في حال "الضرورة القصوى".

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