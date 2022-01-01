  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بماذا نصح حمد بن جاسم دول مجلس التعاون الخليجي بعد “الصدمة الأوروبية” في اوكرانيا؟

الإثنين 28 فبراير 2022 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا نصح حمد بن جاسم دول مجلس التعاون الخليجي بعد “الصدمة الأوروبية” في اوكرانيا؟



وكالات - سما-

وجه وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتعيد النظر في أوضاعها بشتى المجالات مستشهدا بما تعيشه أوروبا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال آل ثاني في تغريدة على موقع تويتر: “إذ تدور رحى الحرب في أوكرانيا الآن فقد أصبحت مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف النيتو على المحك. فأوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها”.

حمد بن جاسم أضاف: “في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال. ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا”.

وأردف حمد بن جاسم قائلا: “وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه. ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات، وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات”، على حد قوله.

وختم رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: “إن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية”، حسب قوله.

#قطر اوكرانيا روسيا #حمد بن جاسم اوكرانيا الخليج #مجلس التعاون الخليج اوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة اليوم

مسيرات بيرقدار تفتك بالمدرعات الروسية في أوكرانيا (فيديوهات)

"إسرائيل" تتخذ موقفًا حاسمًا من الغزو الروسي لأوكرانيا وهذا ما طلبه بينيت من وزرائه..

بوتين يُخرج أخطر سلاح في جعبته.. ماذا تعرف عن قوات "الردع الإستراتيجية" ؟ (صور وفيديو)

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة

روسيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها وتكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

أول رد من موسكو على موقف "إسرائيل" من الحرب على أوكرانيا

الغارديان: 3 أسباب تجعل الغرب يخسر أمام بوتين

الأخبار الرئيسية

12 حالة وفاة و 1256 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

621cbaae4236042291218c9c

شويغو ينفذ أوامر بوتين ويعلن وضع مراكز التحكم بالثالوث النووي في حالة تأهب

لبيد : اسرائيل تقرر التصويت لادانة روسيا في الامم المتحدة وتل ابيب تخشى “عقوبات” موسكو

الكشف عن نسبة الصرف المتوقعة لرواتب الموظفين في الشهور المقبلة

اليوم الخامس للحرب .. الساعات 24 القادمة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا"

الاتصالات الفلسطينية