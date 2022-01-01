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شويغو ينفذ أوامر بوتين ويعلن وضع مراكز التحكم بالثالوث النووي في حالة تأهب

الإثنين 28 فبراير 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شويغو ينفذ أوامر بوتين ويعلن وضع مراكز التحكم بالثالوث النووي في حالة تأهب



وكالات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وحسبما أفادت وزارة الدفاع للصحفيين، فإن شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الخامس عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.

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