محكمة إسرائيلية ترفض دعوى ضد سارة نتنياهو تتهمها بإدمان الكحول

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، أن محكمة العمل الإسرائيلية، رفضت دعوى قدمتها عاملة في منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو ضد زوجته سارة.



وأصدرت المحكمة أمرًا للعاملة سيلفيا جينسيا، بدفع تعويضات لسارة نتنياهو.



وبحسب الصحيفة، كانت جينسيا قدمت إفادة خطية للمحكمة قبل حوالي أربعة أشهر، تنص على أن سارة نتنياهو لديها مشكلة في شرب الكحول تصل إلى مستوى الإدمان الذي تحاول إخفاءه.



وأشارت الصحيفة، إلى ان محكمة العمل رفضت الأسبوع الماضي دعوى قدمتها الموظفة السابقة في منزل نتنياهو، شيرا ربان، والتي قالت إن سارة نتنياهو أساءت إليها.



من جهته رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقرار، قائلًا: إن "هذا نصرٌ كاسح لسارة، وقالت المحكمة اليوم إنها وضعت حدًا لفصل مُخزٍ في حملة التشهير الكاذبة ضد زوجتي"، وفق تعبيره.