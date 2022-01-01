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"عدوهم عدونا".. تغريدة لخالد بن سلمان تثير تفاعلا

الإثنين 28 فبراير 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عدوهم عدونا".. تغريدة لخالد بن سلمان تثير تفاعلا



وكالات - سما-
 

أثارت تغريدة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبعد لقائه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال الأمير خالد بن سلمان في "تويتر": "تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات هذه التغريدة، معربين عن شكرهم وامتنناهم وسعادتهم لما قاله بن سلمان.

 

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