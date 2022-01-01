رئيس وزراء بلغاريا يدعو إلى استقالة وزير دفاعه لرفضه وصف الغزو الروسي بالـ "حرب"

صوفيا/ وكالات/

دعا رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إلى استقالة وزير دفاعه، بعد أن رفض العسكري السابق استخدام كلمة "حرب" في الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وأشار وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف - وهو جنرال تلقى تدريبا في حلف شمال الاطلسي (الناتو) ودرس في الولايات المتحدة وشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت مرتين خلال العام الماضي - مرارا إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا بوصفه "عملية خاصة"، مرددا بذلك الكلمات التي استخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ودافع يانيف عن مصطلحه يوم الخميس الماضي، حيث قال إنه يتجنب "الخطاب المتشدد" حتى "لا يغلق أي من بوتين أو الناتو، الباب أمام الدبلوماسية". وقال بيتكوف للصحفيين في صوفيا اليوم الاثنين: "لا يمكن لوزير دفاع استخدام كلمة /عملية/ بدلا من كلمة /حرب/"، مضيفا: "لا يمكن أن يطلق عليها اسم عملية بعد أن قُتل آلاف الجنود من الجانبين بالفعل".