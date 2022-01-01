آخر تطورات الحالة الصحية لسمير صبري (فيديو)

شَهِدَت الحالة الصِحّية للفَنّان الكبير سمير صبري تطورات مفاجئة وسط أنباء وتصريحات متداولة حول وجود تدهور في صحته، وفق ما تناقلته العديد من التقارير الإعلامية المنسوبة إلى مدير أعماله، وأنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة في صمام القلب "الميترالي"، إذ لَمّح مدير أعماله خلال تصريحات إعلامية، إلى أنّ الوضع الصحي للفنان سمير صبري يحتاج إلى معجزة، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام لأنه "مريض جداً ويمر بأزمة صعبة" بحسب تصريحاته، كاشفاً أن موعد العملية الجراحية الدقيقة سوف تجرى نهاية الأسبوع الجاري.

وتناقلت التقارير الإعلامية تصريحات منسوبة إلى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والتي تحدث خلالها عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، وأنّه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية دقيقة، إثر تعرضه لضيق في الصمام الميترالي.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قائلاً: "الوزارة لديها توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالمتابعة اليومية للحالة الصحية للفنان سمير صبري، مع الفريق الطبي المعالج له، لتقديم الرعاية الصحية المناسبة له".

وقد حرصت الفنانة الكبيرة سماح أنور، على دعم صديقها الفنان الكبير سمير صبري، الذي يرقد حالياً في أحد المستشفيات، منتظراً أن يخضع لعملية جراحية دقيقة بالقلب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتبت سماح أنور، منشوراً، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً:"هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي، ونفسك الطيبة، وعطاءك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير، وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته ودعاءنا في كل وقت وصلاة، إن شاء الله هتقوم".

وكان وجه الفنان الكبير سمير صبري، رسالة شكر وحب وامتنان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار الرئيس علاجه على نفقة الدولة، قائلاً: "أشكر الدولة المصرية أنها تحركت، والحمد لله تيقنت بأن الفنان الذي قضى 60 سنة من عمره في الإعلام والسينما (سنينه ماراحتش هدر)، وأشكر كل الفنانين الذين أتوا لزيارتي جميعاً من أعرفهم ومن لم أعرفهم".

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على شاشة MBC مصر: "أشكر كل الفنانين الذين أتوا لزيارتي في المستشفى، وأقول للرئيس السيسي كل تحياتي وكل احتراماتي وكل قبلاتي، إنّه رجع مصر من جديد ورجع مصر لأفريقيا، وإنه واخد باله من كل واحد زيي كده كشخص بسيط، وشكراً لكل الناس على سؤالهم وكل الحب الكبير".

وتابع: "شكراً إنكم قدرتم مشواري الطويل في الإعلام والفن والسينما وبقولهم خليكوا مع الرئيس السيسي لأنه هو الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر".