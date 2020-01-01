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دراسة: كورونا يعرض الحامل وجنينها الى مخاطر ما بعد الولادة

الإثنين 28 فبراير 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: كورونا يعرض الحامل وجنينها الى مخاطر ما بعد الولادة



وكالات / سما /

يشير بحث جديد نُشر في”Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavic” إلى أن الإصابة بـ COVID-19، أثناء الحمل تعرض المرأة والجنين الى مخاطر عدة.  

 وبحسب الدراسة تزيد الإصابة بـCOVID-19 من خطر الولادة القيصرية قبل الأوان، والولادة المبكرة جدا، والولادة الميتة، وحاجة إلى قبول الطفل في وحدة حديثي الولادة.

وبحسب موقع”Medical Press” اشتملت الدراسة على 4436 امرأة حامل، في عدة مشاف في المملكة المتحدة مصابات بأعراض COVID-19 ،من 1 مارس 2020 إلى 31 أكتوبر، 13 ٪ منهن مصابات بأعراض COVID-19 الشديدة.

و تظهر الدراسة أن بعض النساء الحوامل اللائي يدخلن المستشفى مصابات بـ COVID-19 يواجهن خطرا مرتفعا للإصابة بمرض شديد ما بعد الولادة، ولكن النتائج أظهرت مرة أخرى التأثير الوقائي القوي للتطعيم ضد المرض الشديد والنتائج السلبية لكل من الأم والطفل

وقال كبير المؤلفين ماريان نايت، من جامعة أكسفورد، “تؤكد هذه الدراسة على أهمية التيقن من أن التدخلات لتعزيز امتصاص اللقاح تركز بشكل خاص على أولئك الأكثر عرضة للخطر”.

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