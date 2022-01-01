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يديعوت : العديد من الإسرائيليين قرروا الاستجابة لنداء أوكرانيا والقتال إلى جانب قواتها

الإثنين 28 فبراير 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : العديد من الإسرائيليين قرروا الاستجابة لنداء أوكرانيا والقتال إلى جانب قواتها



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن العديد من الإسرائيليين قرروا الاستجابة لنداء السفارة والقتال جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية، أحدهم يدعى سيرغي نوفيتسكي.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بيانا على صفحتها عبر "فيسبوك" هدفت من خلاله إلى تجنيد مرتزقة لقتال الجيش الروسي، تحت مسمى "الدفاع عن سيادة أوكرانيا"، في حين أنها حذفته لاحقا.

وقالت سفارة أوكرانيا لدى تل أبيب في منشورها المحذوف: "إلى أبناء الوطن الأعزاء، الإخوة وجميع المواطنين الإسرائيليين المهتمين وأبناء الدول الأخرى الموجودين حاليا في إسرائيل، بدأنا في تشكيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في الأعمال القتالية ضد المعتدي الروسي".

ووضعت بريدا إلكترونيا في خدمة من أسمتهم "المتطوعين للدفاع عن سيادة أوكرانيا" لتسجيل أسمائهم.

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