تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف سامسونغ

وكالات / سما /

حذّر بعض خبراء التقنية من وجود ثغرة برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين الهواتف الذكية التي طرحتها سامسونغ في الأسواق العالمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ طرحت في الأسواق أكثر من 100 مليون هاتف ذكي كانت تحتوي على ثغرة برمجية خطيرة، ومن الممكن استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت للوصول إلى بعض البيانات الحساسة في الهواتف".

وأشار باحثون في جامعة تل أبيب الإسرائيلية إلى "أن الثغرة البرمجية كانت موجودة في بعض هواتف سامسونغ التي أنتجت ما بين عامي 2017 و2021، ومنها هواتف Galaxy S8 و Galaxy S9 وGalaxy S10 وGalaxy S20 و Galaxy S21، وأن هذه الأجهزة لا تخزن مفاتيح التشفير بالشكل الصحيح، ما قد يسهل على قراصنة الإنترنت سرقة كلمات المرور وبعض المعلومات الأخرى المخزنة فيها".

وأوضح الخبراء "أن الخطأ البرمجي وجد في تنفيذ وظائف التشفير داخل TZOS، وهي طبقة أمان تعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة أندرويد في الهواتف، ومع ذلك لم يتم حتى الآن تسجيل أي استغلال أو توثيق أي هجوم إلكتروني باستغلال هذا الخطأ البرمجي".

وكانت سامسونغ قد أصلحت الخطأ البرمجي المذكور بعد فترة وجيزة من اكتشافه، وأطلقت تحديثا برمجيا لهواتفها في أغسطس الماضي وعدة تحديثات أخرى حتى أكتوبر من العام نفسه.

وتفاديا لحدوث أي مشكلات تتعلق بالثغرة البرمجية ينصح خبراء التقنية مالكي نماذج الهواتف المذكورة سابقا بتثبيت جميع التحديثات البرمجية التي طرحتها سامسونغ، وفي حال توقف أجهزتهم عن دعم التحديثات فينصحوهم بتثبيت برامج وتطبيقات تحوي تصحيحات الأمان اللازمة في تلك الأجهزة.