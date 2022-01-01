بسبب الحرب على أوكرانيا.. غوغل توقف خرائطها

وكالات / سما /

أعلنت شركة "غوغل" العملاقة اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات من أجل سلامة المدنيين في أوكرانيا، بوقف خدمة الخرائط، التي توفر معلومات حية عن حركة المرور ومدى انشغال الأماكن المختلفة، مع دخول الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الخامس.

وقالت "غوغل" في بيان لها، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" إنها ستوقف خدمات حركة السير على خرائطها مؤقتا في أوكرانيا لحماية الناس، وذلك بعد التشاور مع مصادر ميدانية على الأرض بما في ذلك السلطات المحلية.

وأوضحت أن المعلومات عن حركة المرور الحية ستبقى متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.

وكانت خدمة الخرائط مع صور من الرادارات أتاحت الأسبوع الماضي لعدد من الخبراء والباحثين تتبع حركة القوات الروسية، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير تنفيذ عملية عسكرية على أراضي جارته الغربية.