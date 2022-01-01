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"لينكد إن" تطلق شبكة بودكاست خاصة بها

الإثنين 28 فبراير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لينكد إن" تطلق شبكة بودكاست خاصة بها



وكالات / سما /

بدأت "لينكدإن" رحلة الدخول إلى عالم البودكاست، لكن من خلال شبكتها الخاصة مع أعمال أصلية عبر فريق عملها أو الأشخاص المتخصصين في المجالات المختلفة.

وكما هو الحال مع شبكة لينكدإن وتركيزها على العمل الاحترافي والمهتمين بالأعمال، فإن البودكاست الذي توفره لمستخدميها يركز بشكل خاص على الأعمال.

وسيكون هناك أحد برامج الشبكة من المؤسس الشريكة للينكدإن حيث سيسلط الضوء على ريادة الأعمال، وسيكون تحت اسم The Start-Up of You، على أن يطلق للمستمعين في الأسابيع المقبلة.

وستكون الحلقات الحالية باللغة الإنجليزي من محتوى البودكاست، لكن من المتوقع إضافة أعمال بلغات أخرى خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على مختصين في مجال العمل ليتسنى لجميع المستخدمين من العالم الاستمتاع بها وفقًا للغتهم.

#لينكدإن #بودكاست

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