نقيب اصحاب محطات الوقود: وزارة المالية لن ترفع اسعار المحروقات بالضفة

رام الله / سما /

قال نزار الجعبري نقيب اصحاب محطات الوقود، ان وزارة المالية لن ترفع اسعار المحروقات على الرغم من ارتفاع اسعاره عالمياً، وستتحمل الوزارة أعباء فروقات السعر وتثبت السعر على ما هو عليه.

وأضاف الجعبري في تصريحات له اليوم " كان لنا اجتماع طيب ومثمر مع معالي وزير المالية شكري بشارة، والذي يتفهم الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، وقد وافق مشكوراً على تثبيت اسعار بيع المحروقات للمستهلك الفلسطيني، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار في اسرائيل".

وتشهد اسعار المحروقات عالمياً ارتفاعات متذبذبة في الاسعار بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.